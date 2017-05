RenÃ© Weiler van nobody tot potentieel kampioenenmaker van Anderlecht: "Als het op is, is hij weer weg"

Het weekendmagazine Fan trok naar Zwitserland op zoek naar de roots van Weiler. Reeds op het einde van zijn voetbalcarrière wilde hij trainer worden. "Toen was René in zijn hoofd al helemaal coach", haalt Martin Rueda, zijn laatste trainer bij FC Winterthur, aan.

"Eigenlijk zocht hij als speler al op het veld constant antwoorden op het spel van de tegenstander. Hij was mijn ideale verlengstuk. René was ook altijd heel direct, zei onomwonden wat hij niet goed vond, discussieerde graag over voetbal."

Ontzettend zelfbewust

Weiler staat in België bekend omwille van zijn eigenwijze keuzes. Dat was destijds al het geval. "Hij was gewoon van nature ontzettend zelfbewust, heel strikt in zijn ideeën", gaat Rueda verder. "Zéér ambitieus ook. En héél consequent. Dat is later ook gebleken. Het kwam elke keer terug: bij Schaffhausen, bij FC Aarau: zodra hij besefte dat er voor hem niet meer uit te halen was, was hij weg."