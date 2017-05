Vormer spreekt zich uit over toekomst ... Preud'homme: "Bullshit"

Al heel lang wordt erover gesproken: Michel Preud'homme zal na dit seizoen stoppen als coach bij Club Brugge en meer dan waarschijnlijk een sabbatjaar nemen.

Maar is dat wel zo? 100% zeker zijn we (nog) niet, maar alles blijft mogelijk. Er gingen de voorbije maanden zelfs al stemmen op dat MPH dit seizoen al aan het 'jaar te veel' bezig is bij Club Brugge.

"Dat is bullshit", is Ruud Vormer in Het Laatste Nieuws formeel. "Als we dit seizoen geen prijs pakken, dan ligt dat aan onszelf - niet aan de trainer. Van mij mag hij zelfs nog doorgaan. Het is fantastisch om met iemand als hem te kunnen werken. Ik heb veel van hem opgestoken. Ik ben benieuwd wie zijn opvolger zal zijn, want het wordt niet makkelijk om hem op te volgen."