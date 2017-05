Beerschot Wilrijk geeft antwoord op de vele vragen en bemerkingen van de supporters

Zal tribune 2 volgend seizoen geopend worden?

Eerst zal tribune 4 moeten volzitten, en dan zal tribune 2 met veel plezier geopend worden. Een extra tribune openen kost immers geld en mankracht. Aan ons om die stoeltjes gevuld te krijgen, want is er iets mooier dan een gevuld Olympisch Stadion op 't Kiel?

Wat met kapotte stoeltjes?

Uiteraard hebben de fans recht op comfort, en de club vraagt dan ook ook om rij en stoelnummer door te geven als dit het geval is. De club heeft nog voldoende stoeltjes in voorraad.

Kunnen tribunes vernoemd worden naar overleden clubiconen?

De club staat niet weigerachtig tegenover dit idee, maar geeft de voorkeur om bepaalde (oefen)wedstrijden een 'in memoriam'-karakter te geven. Een definitieve beslissing hierover werd nog niet genomen, en alle suggesties worden meegenomen in het overleg.

Zijn de prijzen voor de abonnementen voor volgend seizoen reeds gekend?

Nog niet, maar zoals reeds eerder aangekondigd zal bij de intrede in het professionele voetbal uiteraard ook een prijsverhoging volgen. De club zal zich daarbij richten op de prijzen die andere clubs hanteren of hanteerden in 1b. De club wil volgend seizoen competitief zijn tegenover de tegenstanders, en daar staat een verhoogd budget tegenover. We hebben in vergelijking met andere clubs een grotere achterban, en dat voordeel moeten we op elk vlak uitspelen. Ook tegenover mogelijke investeerders is dat belangrijk. Hoe groter de achterban, hoe meer interesse, en hoe aantrekkelijker de club wordt. Bovendien is het essentieel de inbreng uit ticketverkoop zo groot mogelijk te houden, naast de inkomsten uit sponsoring, tv-gelden,verhoging van huurgelden voor loges, enz.

Zullen de nieuwe tenues op fandag op 23 juli klaar zijn en genoeg voorradig ?

Ja: nieuwe sets zullen er zijn in genoeg voorraad ! Tegelijkertijd is nog een keer bevestigd dat de nieuwe sets (ook de paarswitte) voor de jeugd inmiddels besteld zijn en zullen klaar zijn voor het nieuwe seizoen voor de jeugd begint.

Ticketverkoop thuis- en uitwedstrijden volgend jaar?

Tickets voor wedstrijden in 1a en 1b mogen niet meer verkocht worden in café's, dus zal club volgend seizoen het secretariaat openstellen op een aantal weekdagen volgend seizoen.

Nood aan extra sanitair onder tribunes I-J-K

Hier zal voor aanvang van het nieuwe seizoen werk van worden gemaakt, zodat het wildplassen kan worden teruggedrongen.

(Vanwege Tene Quod Bene)