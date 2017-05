'Tielemans heeft al getekend', daar reageert Youri zelf op

Bepaalde Franse media berichtten dat Tielemans getekend heeft bij Monaco en Anderlecht zo'n 25 miljoen euro zal opbrengen. Compleet uit de lucht gegrepen, zei Tielemans zelf. "Kijk, ik heb enkele voorstellen, maar nu ben ik bezig met de titel. Na het seizoen zal ik me daarmee bezighouden. Maar nu is er nog niets of nergens getekend. Die mannen weten meer dan ik", lachte hij het weg.

Natuurlijk wil iedereen graag zo snel mogelijk meer weten over zijn toekomst, ook in Anderlecht, dat hem graag nog een jaartje houdt. "De club heeft dat al gezegd ja, maar als het voor mijn ontwikkeling beter is dat ik vertrek, zullen ze me ook niets in de weg leggen."

Niet aan twijfelen

En aan de woorden van Tielemans hoeft niet getwijfeld te worden. Er zal door zijn entourage misschien al gesproken zijn met sommige clubs, maar die houden alle druk van de speler zelf weg tot het seizoen gedaan is. Hij heeft in alles dan ook het laatste woord.