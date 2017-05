Ajax rekent op voormalige Anderlecht-flop, die nu wel potten breekt

door Johan Walckiers

Ajax hoopt dat Samuel Armenteros Feyenoord nog de titel kost

Feyenoord ontvangt zondag Heracles en Ajax trekt naar Willem II. De Rotterdammers moeten winnen, maar in Amsterdam rekent men op een ex-Anderlecht-speler om hen toch nog stokken in de wielen te steken. Samuel Armenteros is immers 'on fire'.