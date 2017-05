Anderlecht heeft potentiÃ«le vervanger voor Tielemans op het oog (en hij is gratis)

Lipski is een 22-jarige middenvelder die bij Ruch Chorzow actief was dit seizoen. Daar speelde hij 30 matchen waarin hij 5 keer scoorde en 7 assists gaf. Ook Nantes en FC Mainz volgen hem van dichtbij. En het zou wel een risicoloze investering zijn, want Lipski is einde contract en wil het ook niet verlengen.

Dat betekent dat Anderlecht hem gratis zou kunnen binnenhalen. Lipski stond eerder al op de radar van Anderlecht, maar ze besloten te wachten tot de zomer. Mogelijk wordt er binnenkort contact opgenomen met zijn entourage.