Opvallend mooi gebaar van Antwerp: "Proficiat Beerschot-Wilrijk"

door Johan Walckiers

door

Antwerp heeft Beerschot-Wilrijk gefeliciteerd met de titel

Foto: Dirk Pieters

In het Antwerpse bestaat er sinds mensenheugenis een ongelooflijke rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk. Maar het lijkt erop dat The Great Old nu een eerste stap richting verzoening gezet heeft.