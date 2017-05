Hamalainen trof drie(!) keer het doelhout: "Die goals zijn hier gewoon te klein"

"Misschien was ik één van de ongelukkigste spelers op het veld", aldus de Deen na de knalprestatie van Zulte Waregem. "Maar ik vind vooral dat de goals hier te klein zijn, dat moeten we veranderen naar volgend seizoen toe", kon er zeker een grapje af.

Grappenmaker Kaya

"Of ik misschien teveel oefen op latje-trap? Dat kan ook. Ach, Kaya heeft er een beetje mee gelachen, maar dat is dan ook de funny guy in de kleedkamer." Voor het overige wou Hamalainen vooral de uitstekende wedstrijd onthouden."

We hebben bewezen wat we in onze mars hebben, dat deden we de vorige weken ook, maar het ontbrak ons aan geluk. We hebben de kwaliteiten om het die verdedigers echt moeilijk te maken. Dankzij deze overwinning kunnen we iets meer bevrijd de laatste twee matchen aanvatten."