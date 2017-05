W-Beveren van lelijke eendje naar 12 punten in PO2: "We werden al een provinciale ploeg genoemd"

"Ik feliciteer mijn spelers voor de goesting die ze lieten zien", vertelde coach Cedomir Janevski na de 3-2-winst. "Dat was al vanaf de eerste wedstrijd in deze play-offs het geval, maar toen beweerde men dat we als een provinciale ploeg speelden en de kloof tussen de coach en de spelers te groot was."

Janevski was tevreden dat ook de fans eindelijk eens konden juichen. "Met deze zege lieten mijn spelers hun respect voor de club en de supporters zien. Bovendien is twaalf punten in de play-offs W-Beveren nooit eerder overkomen."