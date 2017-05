Colin Coosemans komt met mogelijke verklaring voor matige prestatie en nederlaag op veld van Standard

"Je kan wel zeggen dat het een terechte nederlaag is", aldus Coosemans na de wedstrijd. "Ze hebben meerdere kansen gehad en ze waren gevaarlijk. We kregen niet echt kansen bij elkaar gevoetbald. Voetballend kwamen we er soms wel uit, maar over het algemeen kwamen we tekort."

Coosemans zorgde er met enkele cruciale reddingen voor dat de score niet nog groter werd. "Dat is een schrale troost. Ik had hier liever gewonnen zodat we nog vol voor de groepswinst kunnen gaan. Dinsdag spelen we tegen Union. Het kan mogelijk de laatste thuiswedstrijd zijn, dus we moeten nog één keer alles geven."

Vermoeidheid

De KVM-goalie denkt te weten waarom het de laatste matchen iets minder loopt. "We hebben er een lang seizoen opzitten. We hebben al heel veel gegeven. Misschien is er bij heel wat spelers fysieke en mentale vermoeidheid. Maar de wil is zeker nog aanwezig", besluit Coosemans.