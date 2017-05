"Ik zou nooit Ruud Vormer kopen. Een lelijke voetballer en een bruut. Een pats-boem-speler die het shirt van Anderlecht geen eer zou aandoen"

In aanloop naar de titelmatch tussen Club Brugge en Anderlecht werden her en der elftallen gemaakt met de beste spelers uit beide kampen. Maar Merckx is daar héél duidelijk over.

"Ik hoef geen spelers van Club", zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Ik ben natuurlijk geen keuzeheer, maar Anderlecht zijnde zou ik nooit Ruud Vormer kopen. Een lelijke voetballer en een bruut. Er zit geen streep fijnzinnigheid aan die man. Een pats-boem-voetballer die het shirt van Anderlecht geen eer zou aandoen", klinkt de Kannibaal scherp.

Streng, maar geen ongelijk

"Eddy is streng, maar heeft geen ongelijk", vindt Van Himst. "Anderlecht en Club Brugge, het is een andere stijl."