Jordan Lukaku beleeft slechte voorbereiding op bekerfinale en Fiorentina dringt aan voor Europese plaats

De wedstrijd kwam heel traag op gang, met bijzonder weinig grote kansen in de eerste helft. Maar de koffiepauze kregen we wel heel wat te zien. Lazio kwam eerst op voorsprong via Keita, maar dan schoot de thuisploeg wakker. Babacar en Kalinic zorgden voor de voorsprong en Lombardi trapte nog een bal in eigen doel. De aansluitingstreffer van Murgia mocht niet meer baten en zo won Fiorentina met 3-2.

Zij schuiven nu op naar de zevende plaats en maken nog een heel goeie kans op Europa League. Lazio blijft vierde en zal daar hoogstwaarschijnlijk ook blijven, eveneens goed voor een ticket naar de Europa League. Woensdag speelt Lazio de finale van de Coppa Italia tegen Juventus.

