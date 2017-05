Pareltjes in bekerfinale voor beloften, Genk gunt Anderlecht dubbel niet

Het openingskwartier was voor de bezoekers uit Brussel, maar toen namen de Limburgers het heft in handen. Al leverde het hen geen al te grote kansen op, ze domineerden wel de rest van de eerste helft. Bij de rust stond het nog steeds 0-0.

Maar na de pauze kreeg de thuisploeg een penalty na een fout op Vermijl en Christophe Janssens zette zich achter de bal. En de jongeling van Genk toonde heel wat lef, want hij pakte uit met een panenka: 1-0. Het venijn zat hem echter in de staart. Vijf minuten voor tijd maakte Francis Amuzu met een heel mooie vrije trap gelijk. Maar net voor affluiten scoorde invaller Adriano Bertaccini de 2-1 en zorgde ervoor dat de Beker in Genk mocht blijven.