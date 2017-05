Wijst Perisic â‚¬60 miljoen van Manchester United af? "Lagere transfersom en salaris, maar daar zou hij wel prijzen kunnen winnen"

Wijst Perisic €60 miljoen van Manchester United af? "Lagere transfersom en salaris, maar daar zou hij wel prijzen kunnen winnen"

door Yannick Lambrecht

door

Ivan Perisic (Inter Milaan) staat dicht bij een vertrek deze zomer

Foto: © photonews

Ivan Perisic, ooit nog smaakmaker bij Club Brugge en tegenwoordig bij Internazionale, is een erg gegeerde speler in Europa. Mourinho zou hem dolgraag willen halen en heeft er zelfs 60 miljoen euro voor over, maar zelfs dat is misschien niet genoeg.