Hoofd opleidingen Anderlecht neemt drie te vroeg vertrokken spelers als voorbeeld: "We gaan ze nooit in de Bundesliga zien"

Kindermans pikt er twee uit. "Spelers vertrekken te vroeg. Wij zagen jongens als Mangala en Ademoglu vorig jaar naar Duitsland vertrekken, maar eerlijk: ik denk dat we hen nooit in de Bundesliga zullen zien", aldus Kindermans in Fan. "Van de lichting Antonucci hebben wij jongens die wel zijn gebleven: Mile Svilar en Hannes Delcroix. Die jongens staan even ver of zelfs verder."

Mathias Bossaerts, nu bij Oostende, is er nog zo één. "Was Bossaerts bij ons gebleven, zou hij dan niet verder gestaan hebben dan bankzitter bij KV Oostende? En heeft die jongen zijn diploma humaniora behaald? Niet iedereen kan tien jaar in China spelen, hè. Wie het niet haalt als prof, moet wel nog vijftig jaar werken en moet zich dan wel kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt."