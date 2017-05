Preud'homme heeft serieuze verrassing in zijn wedstrijdselectie voor Anderlecht

Refaelov werd eerder als onbeschikbaar opgegeven, maar nu heeft Preud'homme hem dus toch geselecteerd. Het is de eerste keer nadat hij tegen Oostende een blessure aan de adductoren opliep. De Israëliër trainde vandaag een eerste keer mee met de groep en is blijkbaar fit genoeg bevonden.

Of hij in actie gaat komen, is een heel andere vraag. Mogelijk wordt hij als mistgordijn of motivatietechniek opgenomen in de selectie. Benieuwd ook wie MPH straks op de linksachter gaat zetten. De ervaren Cools of toch de enthousiaste Touba.