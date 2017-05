Ruilt offensieve vleugelverdediger JPL-club voor KV Mechelen? "Yannick Ferrera is my brother, weet je..."

Een van die spelers is Mamadou Bagayoko. Aan een sterk seizoen bezig bij STVV, maar er einde contract en klaar voor een nieuw project. "Voor mij stopt het verhaal", spreekt de Ivoriaan klare taal in Het Belang van Limburg.

"Ik ben einde contract en geen mens van STVV heeft me al gesproken over een verlenging. Ik ben daar niet boos om. Ik ben een Afrikaan. Ik blijf altijd vrolijk door het leven stappen."

Graag in België blijven

Bagayoko werd al aan KV Mechelen gelinkt. Dat zou voor de vleugelverdediger een prima stap vooruit zijn. "Ferrera is my brother, weet je. (grijnst) Hij haalde me naar België. Maar nee, ik heb met niemand gesproken, ik focus me op de play-offs. Wel zou ik graag in België blijven."