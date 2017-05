Man City springt weer haasje over met Liverpool, Kompany en De Bruyne naar plek 3

The Citizens met Kompany en De Bruyne in de basis klopten de uittredende kampioen Leicester City met 2-1. Nog voor rust nam de thuisploeg afstand. Silva scoorde op het halfuur de 1-0. Jesus volgde nauwelijks zeven minuten later vanop de stip: 2-0.

Het weerwerk van The Foxes volgde meteen. Okazaki maakte de aansluitingstreffer nog voor de pauze. Spanning zou je denken, maar aan het scoreverloop veranderde niets meer. Door de zege wipt City over Liverpool naar plaats 3 in de stand.