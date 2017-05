Batshuayi doet hilarische oproep naar de makers van FIFA, die hem luid en duidelijk horen

Batshuayi bracht Chelsea vrijdag in extase door het winnende doelpunt te maken dat zijn ploeg de titel bezorgde. Na afloop ging hij direct naar Twitter: "Als ik nu geen inform krijg, speel ik nooit meer FIFA. Koop mijn OTW-kaart maar snel 😂😭", klonk het.

Kort daarna stuurde het officiële account van EA Sports een antwoord: "Geen zorgen, we hebben het gezien." Daarop liet Batshuayi in drukletters zijn enthousiasme blijken. Volgende woensdag is er het volgende Team van de Week, waar hij zonder twijfel wel zal bijzitten.

If I don't get my IF card after that I might quit Fifa bro yall better buy this OTW real quick 😂😭