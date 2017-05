Een heel seizoen niks en nu staan de kranten vol met zijn naam: "Bat's the way to do it"

"Batshuayi gaat de geschiedenis ingaan met één van zijn weinige doelpunten dit seizoen", schrijft The Sun. "Na een weinig vermakelijke 82 minuten was er een scrimmage voor het doel van Ben Foster en dat eindigde met het historische doelpunt van Batshuayi."

Bij The Mirror hebben ze een creatieve titelmaker in dienst, want 'Bat's the way to do it' vinden wij wel goed gevonden. "Hij was de onwaarschijnlijke held. De spits van 40 miljoen kwam van de bank en scoorde zijn tweede competitiedoelpunt. Niet mooi, maar dat deerde niemand. Hij wacht nog steeds op zijn eerste basisplaats in de competitie, maar hij staat wel in de geschiedenisboeken van Chelsea.