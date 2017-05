Napoli heeft oog laten vallen op topspits in wording (maar wil hem wel zijn belofte laten houden)

Dolberg is een spits die op zijn eentje een wedstrijd kan forceren. De 19-jarige Deen is een fenomeen in Nederland en liet zich ook opmerken in de Europa League. Dolberg heeft echter zelf gezegd dat zijn nabije toekomst bij Ajax ligt, maar daar is volgens de Corriere dello Sport een mouw aan te passen.

Volgens de Italiaanse krant wil Napoli Dolberg deze zomer aantrekken, maar hem nog een jaar bij de Amsterdammers laten. Indien hij binnen twee jaar naar Napels verhuist, betekent dat wel een serieuze aanpassing voor Dries Mertens, want die speelde zijn beste seizoen ooit als aanvaller.