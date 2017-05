Arsenal-supporters zetten vliegtuig in met overduidelijke boodschap: "Wenger - Out Means Out"

"Wenger - Out Means Out". Dat was te lezen op een spandoek achter een vliegtuig dat over het Bet365-stadion vloog. Supporters schreeuwen al maanden om het vertrek van de Franse coach, met de slogan 'Wenger out'. Het is tevens niet de eerste keer dat de fans een vliegtuig inzetten, dat gebeurde ook al in maart tegen West Brom.

Arsenal is nog in volle strijd om tenminste de vierde plaats - en dus voorrondes voor de Champions League - te bemachtigen. Dan zal het wel ploegen als Liverpool of Manchester City moeten inhalen én Manchester United weten af te houden.

En ja, Wenger zelf had het vliegtuig ook gezien: