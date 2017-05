'Manchester United zet geheim superwapen in om Lukaku te overtuigen'

Het is geen geheim meer dat José Mourinho de topschutter van de Premier League graag wil aantrekken. Na een eerdere mislukte samenwerking is The Special One nu helemaal overtuigd van de kwaliteiten van 'Big Rom'. Maar die 120 miljoen is natuurlijk veel. Nu zouden Mourinho en zijn bestuur daar iets op gevonden hebben.

Ze zouden Wayne Rooney in de deal willen betrekken. En dat is niet eens zover gezocht. Rooney komt bij United amper nog aan spelen toe en maakte zijn debuut bij Everton, voor hij door The Reds werd weggeplukt. En daarbij komt ook nog eens dat de manager van Lukaku, Mino Raiola, goeie contacten onderhoud met United, ndat hij Ibrahimovic, Pogba en Mkhitaryan naar daar bracht...

Rooney kan ook voor een ongelooflijk salaris naar China, maar primeert het sportieve of het financiële? Gerucht of waarheid? We zullen het allemaal volgen de komende maanden.