Kijk eens aan! Promotie van beloftencoach bij Inter levert primeur op voor 17-jarig Belgisch toptalent

De nieuwe hoofdcoach Stefano Vecchi had in zijn selectie voor de partij tegen Sassuolo plaats voor de 17-jarige Zinho Vanheusden. Vecchi werkte met onze landgenoot samen bij de U21 van Inter en beloont hem daar nu voor. "Ik geloof in hem en in zijn ontwikkeling", duidde de oefenmeester zijn keuze.

Vanheusden is aan een serieuze opmars bezig bij de club uit de modestad. In de zomer van 2015 verliet hij Standard voor Inter. Daar doorliep hij de jeugdrangen van de U17, U19 en beloften om nu in primeur zijn eerste selectie voor de hoofdmacht te vieren.

Onlangs was er nog sprake van een uitleenbeurt aan een Belgische eersteklasser, maar dat sprak zijn vader tegenover onze redactie tegen. (Lees er HIER meer over)