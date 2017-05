Chelsea wil belangstelling in Hazard de kiem in smoren en legt nog vÃ©Ã©l beter contract dan nu voor hem gereed

Chelsea is van plan om zijn loon gevoelig op te trekken. Wetende dat Hazard nu al 12 miljoen euro bruto per seizoen verdient, wil dat wat zeggen. Roman Abramovich wil volgend seizoen een rol van belang spelen in de Champions League en zelfs tot het einde gaan. Daarvoor wil het zijn sleutelpion absoluut houden.

De Londenaren willen Hazard een nieuw contract geven met een brutoweekloon van meer dan 300.000 euro, dat is gevoelig meer dan de 235.000 euro die hij nu verdient. En waarmee hij al de bestbetaalde speler op Stamford Bridge was. Dat betekent dat hij meer dan 15 miljoen per jaar gaat verdienen, weet HLN.