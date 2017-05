VIDEO: EÃ©n van de grootste Nederlandse stylisten ooit kan het op 48-jarige leeftijd nog steeds: kijk en geniet

Bergkamp was een stylist pur sang, een man waarvoor je naar een stadion ging, want je wist dat er elke match wel een moment ging komen dat hij je mond ging doen openvallen. 'The non flying Dutchman' - zo genoemd omdat hij nooit een vliegtuig wou nemen omwille van zijn vliegangst - kan echter nog steeds een stukje voetballen.

Bergkamp was een van de vele oud-spelers die meespeelden in de Dick van Dijk Memorial, ter nagedachtenis van de speler die 20 jaar geleden overleed. En onderstaand doelpunt mogen velen hem nog eens nadoen.