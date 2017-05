De Belder droeg met speciaal shirt zijn hÃ©Ã©rlijke vrijschopgoal op aan de onfortuinlijke Vanzo: "Dit was het minste dat ik kon doen"

Met een héérlijke vrijschop scoorde De Belder de 2-2. "Of dit mijn mooiste treffer van het seizoen was? Dat denk ik wel. Ik trof in mijn carrière nog niet vaak raak met een vrije trap. Dus misschien was dit wel de knapste van mijn carrière."

Floriano is een kameraad van me buiten het voetbal - Dylan De Belder Deel deze quote: De Belder vierde zijn 22ste seizoenstreffer op opvallende wijze. De goalgetter liet een shirt met nummer 28 zien. "Het nummer van mijn goede vriend Floriano Vanzo (die deze week opnieuw uitviel met een zware knieblessure, red.)." "Floriano is een kameraad van me buiten het voetbal. We horen elkaar dagelijks. Na wat hem overkwam vond ik het normaal dat ik dit gebaar deed." De vleugelaanvaller van W-Beveren was nog maar net hersteld van een zwaar kruisbandletsel. De Belder en Vanzo speelden enkele seizoenen geleden samen bij W-Beveren