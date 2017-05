"De fans scandeerden mijn naam, dus ik denk dat ik mijn kans gegrepen heb"

Emile Samyn had - competitie en Beker van België samen - in vier wedstrijden al speelminuten verzameld, maar gisteren was het de eerste basisplaats voor de 20-jarige flankaanvaller.

"De coach had iedereen een kans beloofd in play-off 2", aldus Samyn. "Ik was vorige week goed ingevallen tegen KV Kortrijk. Ik zie het dus een beetje als een beloning."

Beloning

Samyn liet zich regelmatig opmerken. Zo lag hij mee aan de basis van de 2-2. "De coach feliciteerde me met mijn prestatie, dus ik denk dat ik mijn kans gegrepen heb. Ook de fans scandeerden mijn naam. Dat deed deugd."