Lierse-routinier herinnert zich de verborgen kant van Bob Peeters nog goed: "Als je hem op training slecht aanspeelde, schold hij je verrot"

Zo herinnert hij zich nog de tijd met Bob Peeters. "Met Bob samenspelen zal ik niet snel vergeten", aldus Frans in Fan. "Als je hem op training slecht aanspeelde, schold hij je verrot. Maar na de training was dat allemaal vergeten en was hij een geweldige ploegmaat. Lachen dat we toen gedaan hebben! Man, man, man."

Ook met Sven Kums en Kenny Thompson kon Frans het destijds bij Lierse goed vinden. "Kenny had en zwart boekje. Als iemand hem tijdens een match stevig tackelde, kreeg die speler een nota in zijn black book. In het volgende onderlinge duel werd de rekening dan vereffend. Geweldige gast!" (lacht)