Weiler mag zelfs de titel missen: "We gaan in elk geval met hem door"

Weiler werd niet gespaard dit seizoen. "Op een bepaald moment stonden intern en extern nog twee mensen achter Weiler: voorzitter Roger Vanden Stock en ikzelf. Omdat we zagen met wat hij bezig was, ook in de kleedkamer. De voorbije twee jaar zijn we geen kampioen geworden omdat we totaal geen groep hadden die eendrachtig voor de titel streed. Zoiets vroeg nu tijd, maar in Anderlecht krijg je die tijd niet."

Anderlecht verlengde het contract van de Zwitser reeds en is niet van plan om hem bij het missen van de titel toch nog de laan uit te sturen. "Neen, absoluut niet. We zijn ongelofelijk tevreden met de manier waarop hij ons iets bijbrengt. We gaan in elk geval door met Weiler", zei de manager bij Sporza.