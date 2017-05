Liverpool laat zien waarom het thuishoort in de top vier, met ook een doelpunt van Origi (mét beelden)

Sturridge bracht The Reds op voorsprong en dat was ook de ruststand. In de tweede helft toonde Coutinho waarom hij zo gegeerd is bij de Europese top met twee goals en als kers op de taart wist ook Origi nog eens te scoren. Ze lieten de Londenaars dus kansloos met een zware 0-4 en zo keren ze met een gerust gemoed terug naar Liverpool.

Liverpool staat momenteel derde (rechtstreeks naar Champions League), maar kan nog ingehaald worden door Manchester City en/of Arsenal. Ook hun laatste match zal er dus nog eentje op het scherp van de snee zijn.

Hier kan u de vier doelpunten bekijken:

Liverpool 4-0 West Ham (14/5/17)



Sturridge ⚽️

Coutinho ⚽️⚽️

Origi ⚽️ pic.twitter.com/mtZDCBY2n4 — Read Liverpool (@ReadLiverpoolFC) 14 mei 2017