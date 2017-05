Bostyn voor het eerst in 2,5 jaar in doel: "Wel tof, zo'n afgewerkte tribune in je rug"

"Het was een droom, hé, om tegen zo'n ploeg mijn debuut te kunnen maken in play-off 1", aldus Bostyn achteraf. "Een week terug kwam de coach bij me en zei dat er een kans was dat ik zou mogen starten", aldus de 23-jarige derde doelman.

Het was al even geleden dat hij nog in doel stond. Van 24 juli 2014 om precies te zijn, in de voorrondes van de Europa League. "Het is al een tijdje geleden, hé. Het is wel leuk om nu met een afgewerkte tribune achter me te spelen", lachte Bostyn.