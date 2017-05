Napoli springt over Roma dankzij 25ste goal en assists van Mertens en wordt Juventus zondagavond kampioen?

door Yannick Lambrecht

door

Napoli en AS Roma vechten het uit om de tweede plaats, Juventus kan zondagavond kampioen worden

De topper van de speeldag in Italië is uiteraard AS Roma-Juventus, die begint om 20u45. Juventus kan dan kampioen worden, maar ook Roma heeft punten nodig als het tweede wil worden want Napoli haalde in de namiddag hard uit.