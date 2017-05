Beide coaches leggen uit waarmee ze tevreden zijn na zondagswandeling in JPL

Neen, Moeskroen - Genk gaan we niet onthouden als de meest lekkere partij ooit in de geschiedenis van het voetbal in België. "Daarvoor lag het tempo zeker in de eerste helft gewoon te laag", besefte coach Stuivenberg na de wedstrijd ook dat het niet waanzinnig was.

"Maar in de tweede helft hebben we wel gekregen wat we verdienden. Ik ben blij dat we opnieuw konden scoren én bovendien ook de nul konden houden, zonder dat we (hopelijk) blessures hebben opgelopen."

En ook coach Rednic was tevreden na de nederlaag: "In de heenwedstrijd was het nog 6-0, dus dan mogen we nu nog blij zijn met dit resultaat. Genk is gewoon een hele goede ploeg met heel veel kwaliteiten."