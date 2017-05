Weiler staat in het oog van de storm: "Anti-voetbal", "Mietje" en "Dikkenek"

Normaalgezien is Weiler een koele kikker langs de zijlijn, maar tegen Club was daar toch weinig van te zien. Op het moment dat Anderlecht 0-1 voor stond, vroeg in de match dus, gooide de Zwitser een bal terug op het veld om het spel te onderbreken en tijd te rekken. Vorig seizoen kreeg Atlético Madrid-coach Diego Simeone nog een fikse schorsing voor een dergelijke actie.

Voor de match kwam Weiler al in een aanvaring met de technisch directeur van Club Brugge (dat kon u hier lezen). Na de match weigerde hij ook om een interview te geven. Allemaal gevallen waarvoor hij op weinig begrip kon rekenen in het stadion en op Twitter, zoals u hieronder kunt zien.

Als Simeoni een aanval afbreekt dr een bal in het veld te gooien, breekt de hel op aarde los, bij Weiler wordt dit niet eens vermeld #CluAnd — Dieter Bettens (@DieterBettens_) 14 mei 2017

Het onsportieve en belachelijke gedrag van Weiler typeert anderlecht. Schijtploeg #CluAnd — Brechtje (@BrechtKerckhove) 14 mei 2017

Weiler schopt een bal in het spel. Geef die man rap een notitieboekje. #cluand — Coltrui (@Coltrui) 14 mei 2017

En zeggen ze iets over #MPH..

Antivoetbal van #weiler mag dan weer wel... #cluand — ⏹️ Tom ⏹️ (@mostreytom) 14 mei 2017

Weiler is een mietje...wil niet praten voor de camera, blijkbaar iets tegen hem gehad...batterij blijkbaar... — Koen Deman (@koentjefcb) 14 mei 2017