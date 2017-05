Thomas Buffel pakt uit met knap eerbetoon voor overleden echtgenote Stephanie: "Je was nooit de moeder die je wilde zijn, maar jouw liefde zullen ze altijd voelen"

Op moederdag zette Buffel een knap eerbetoon op Instagram dat hij opdroeg aan zijn overleden echtgenote. "Je was nooit de moeder die je wilde zijn. En hoewel het kort en moeilijk was, de liefde die je hen gaf was onbetaalbaar en zullen ze altijd voelen."

"We blijven hen de waarden van het leven aanleren, zo kan je trots op hen zijn waar je ook bent. Een gelukkige moederdag." Stephanie De Buysser overleed eerder dit jaar op amper 39-jarige leeftijd.