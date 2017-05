Courtois slaat terug: "We werden uitgelachen" en "Daar spreek ik nu niet over"

Courtois is niet vergeten wat er vorig seizoen allemaal gebeurde. "We werden uitgelachen, we kregen bakken kritiek over ons heen", vertelt hij in The Mirror. "Om dan dit seizoen dit neer te zetten, om zo kampioen te spelen, dat is pas een antwoord dat kan tellen", aldus het sluitstuk van Chelsea.

Voor zichzelf breken er misschien nog spannende tijden aan. Hij wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. "Daar zou ik nu liever niet over spreken. Ik heb nog een contract voor jaren bij Chelsea..."