Vergeet Lukaku en Fellaini, speler Club Brugge of Anderlecht breekt deze zomer alle transferrecords

Volgens de meest recente berichten staat Monaco er absoluut het beste voor om Tielemans binnen te halen en dat zou wel eens voor een absoluut recordbedrag kunnen zijn in de Jupiler Pro League.

Tussen de 23 en 25 miljoen euro wordt zelfs genoemd. Dat zou absoluut een record zijn naar de normen van paars-wit. Als het gaat over transfers van Anderlecht, dan herinneren we ons onder meer de 18 miljoen waarmee Aleksandar Mitrovic van paars-wit verkaste naar Newcastle, verder zijn er ook de transfers van Lukaku naar Chelsea in 2011 (12 miljoen, inclusief bonussen 13 à 14) en die van Jan Koller in 2001 naar Borussia Dortmund (12,5 miljoen).

Fellaini, Mitrovic, Ndidi? Niemand oversteeg de 22 miljoen euro, dus ook op dat gebied zou Tielemans de bovenbaas kunnen worden als hij 23 of 25 miljoen euro zal opleveren.

Maar ondertussen worden voor Izquierdo gelijknamige bedragen genoemd. Straffer zelfs: vanuit China zou een bod van meer dan 30 miljoen euro binnenkomen op Jan Breydel. Het wordt een drukke, lange en hete transferzomer, dat is nu al duidelijk.