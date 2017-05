Wauw: Belg speelt in Premier League iedereen naar huis met deze geweldige statistiek

Eden Hazard speelt een fantastisch seizoen en heel wat mensen tipten hem voor de Speler van het Jaar, maar zowel de spelers als de journalisten kozen voor N'Golo Kanté. Toch kan hij door de fans nog verkozen worden, lees hier wie de andere kandidaten zijn.

In één statistiek is hij alvast de beste in de hele Premier League. Hij lukte de meeste dribbels in de zone van de waarheid, berekende statistiekengigant Squawka. Maar liefst 101 keer ging hij zijn man voorbij op de helft van de tegenstander. Straf.

No player has completed more take-ons in the opposition’s half than Eden Hazard in the Premier League this season (101).



