Lokeren-voorzitter Lambrecht hard voor Leekens: "Weet je waar ik aan zie dat Georges het kwijt is?"

In een gesprek met Puskas vertelt de voorzitter van Lokeren openhartig over het vertrek van Leekens. "Georges had vorig seizoen goed werk geleverd. Hij heeft ons toen in Eerste Klasse gehouden, maar dit jaar… Hij had de dash niet meer om er weer een ploeg van te maken. Achteraf bleek dat onze spelers fysiek niet in orde waren. Georges had ze niet goed klaargestoomd."

Vroeger zelden ontslagen

Volgens Lambrecht is Leekens het zelfs kwijt... "Weet je waar ik aan zie dat Georges het kwijt is? Vroeger voelde hij perfect aan wanneer hij zelf moest ophoepelen. Hij werd toen zelden ontslagen."

"Niet hier, niet bij AA Gent. Dat aanvoelen is hij kwijt. Neen, het deed geen pijn om hem te ontslaan. We voelden allebei al een tijdje dat het einde nabij was", besluit de voorzitter van Lokeren.