Degryse ziet het somber in voor clubiconen van Club Brugge en Anderlecht: "Ik denk dat het voorbij is"

Volgens analist Marc Degryse moet Club Brugge het contract van Timmy Simons bijvoorbeeld niet meer verlengen. "Nee, ik denk dat het voorbij is. Je kan niet nog eens een seizoen beginnen met iemand van 40 jaar en daar van uitgaan dat die nog veel wedstrijden speelt", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

"Ze hebben Vormer, Claudemir en Pina op die positie. Ik denk dat Simons aan zijn toekomst moet denken en een andere carrière moet kiezen."

Deschacht

Voor Anderlecht-icoon Olivier Deschacht ligt het anders volgens Degryse. "Bij Anderlecht zal zijn verhaal ten einde zijn, als hij nog fit genoeg is om bij een andere eersteklasser te spelen en daar nog plezier in heeft, dan moet hij dat beslissen. Deschacht is nog maar 35, die kan als hij wil nog wel even mee in de eerste klasse."