Preud'homme stelt 'nieuw' doel voorop voor Club Brugge

“Drie wedstrijden geleden heb ik gezegd dat we ons wilden verzekeren van Europees voetbal. Door het resultaat in Charleroi-Gent is dat ook gelukt", vertelde Preud'homme op de persconferentie na afloop van de topper tussen Club Brugge en Anderlecht.

Nieuw doel: tweede plaats

"Ik heb daarna gezegd dat we nu de volgende stap moeten zetten: op de tweede plaats eindigen. We hebben vier punten voorsprong op de derde (KAA Gent, nvdr.)”, voegde de Luikse oefenmeester er nog aan toe.

Over de titel wilde de trainer van Club Brugge het dus niet meer hebben. “Sinds de wedstrijd op het veld van Anderlecht (2-0-nederlaag, nvdr.) heb ik nooit meer over de titel gesproken. Ik ga er nu dus niet opnieuw over beginnen.”