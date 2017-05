Politiek is tegenstrijdigheden beu in Leuven, ook Theo Francken moeit zich: "Bestuur moet opstappen" en "Totaal van het padje af"

De tegenstrijdigheden stuiten vele mensen tegen de borst: aan de ene kant was er een exclusiviteitsperiode voor de mogelijke Chinese investeerders, terwijl er nu plots wél met andere (Thaïse) kandidaten kon worden gesproken.

OHL op Dreef maakte zich daarover druk. Ze hopen ook dat de politiek zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Sabine Bovend'aerde - gemeenteraadslid voor Open VLD - liet het agendapunt op de commissie Sport komen voor later deze week. "De farce heeft volgens mij lang geduurd en de ene na de andere tegenstrijdigheid komt naar boven."

Ook Theo Francken heeft zich nu bij Rob TV uitgelaten over de zaak. "Alles wat er vanuit OHL wordt gezegd is vals en vilain. De Vlaamse investeerders wilden het heel fair spelen, maar dat is met dit bestuur blijkbaar onmogelijk. Ze zouden beter de eer aan zichzelf houden, maar er is blijkbaar nog weinig eer over bij enkele bestuursleden en de CEO", aldus Francken.

"Het gaat over het behoud van hun eigen postjes, onder andere de voorzitter en de CEO. Het toont nogmaals aan dat ze beter zouden opstappen, ze hebben geen enkele moraliteit meer en zijn helemaal van het padje af." Het bestuur van Oud-Heverlee Leuven zegt in eer en geweten te handelen en dat het het belang van de club vooropstelt.