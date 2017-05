Zware kritiek van Club Brugge op het spel van Anderlecht, maar icoon Ceulemans merkt op: "Ze scoorden voor de PO's Ã©lf keer meer"

Michel Preud'homme wilde niet ingaan op de defensieve speelwijze van paars-wit. Dat deden de spelers van blauw-zwart wél. Die konden hun frustratie nauwelijks onderdrukken. (Lees er HIER meer over)

Ook de buitenwereld heeft zijn bedenkingen bij het spel van de recordkampioen, maar Gilles De Bilde en Jan Ceulemans zijn het niet eens met de kritiek.

Spelen naar de kwaliteiten

"Anderlecht scoorde in de reguliere competitie élf keer meer dan Club. Dan mag je in de play-offs zo spelen", aldus Ceulemans zondagavond in Stadion. "Als ze kampioen worden, zal men daar niet meer over spreken."

"De manier waarop is nu niet belangrijk", oordeelde De Bilde. "René Weiler kent zijn kern en speelt naar die kwaliteiten."