Weiler neemt Tielemans in bescherming: "Niet evident als 20-jarige"

Achteraf nam trainer René Weiler zijn goudhaantje in bescherming. “Youri is, net als iedereen, ontgoocheld dat die bal niet binnen ging. Maar hij heeft wel zijn verantwoordelijkheid genomen om die penalty te trappen. Dat is toch niet evident als 20-jarige.”

“En zoals je weet: als je veel strafschoppen trapt, dan riskeer je er af en toe eens een te missen. Youri miste nu tegen Club Brugge, maar dat is voetbal. De ploeg vergeeft hem dit, want Youri heeft dit seizoen al veel belangrijke doelpunten gemaakt. Bovendien is hij sterk genoeg om zich hier over te zetten", besloot Weiler.