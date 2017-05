Anderlecht-spelers weerleggen: "Het was niet de bedoeling eigenlijk"

Anderlecht trok wel héél erg naar achter. "Te veel", meende Sofiane Hanni. "Na de openingsgoal gingen we helemaal achteruit, dat hadden we niet mogen doen, want zo kwamen we in de problemen."

En Ivan Obradovic voegde daaraan toe: "Nee, het was niet de bedoeling om zo achteruit te kruipen. Maar terwijl de wedstrijd vorderde, werden we er aan gewend om in blok te verdedigen. Hoe langer het duurde, hoe comfortabeler we ons daarbij voelden. We hebben zo nog gespeeld hé", aldus de Serviër.

Met vier punten voorsprong lijkt de titel pakken alvast een formaliteit. "We wilden het zondag afmaken, maar ok, we hebben nog twee kansen. Charleroi zal weer intens worden, maar we moeten gewoon nog zeven dagen alles geven. Het was vermoeiend dit seizoen, maar het einde en de beloning lonken."