Zakt Lierse nog naar eerste amateurklasse? Club reageert: "Tart elke verbeelding"

Wie had verwacht dat met de uitspraken van het BAS in de zaken Moeskroen en Antwerp de competitie qua stijgers en dalers duidelijk was geworden? Die komt bedrogen uit.

Een zaak tussen Lierse en WS Brussel is volgens RTBF namelijk opnieuw aan de oppervlakte gekomen. Deze week gaat de Beroepscommissie van de KBVB zich uitspreken over de transfers van Aurélien Joachim en Mike Vanhamel van Brussel naar Lierse.

Als WS Brussel gelijk krijgt - en ze maken zich sterk dat dat zal gebeuren - verliest Lierse al zijn punten waar een van beide spelers werd opgesteld. En dat zijn ze bijna allemaal, dus wenkt de degradatie. De Lierenaars gaan meer dan waarschijnlijk naar het BAS als ze ongelijk krijgen. De soap is dus nog niet ten einde en er is weer een sprankeltje hoop voor Lommel.

De club zelf reageerde via zijn webstek: "De aansluitingen van zowel Vanhamel als Joachim gebeurden volledig reglementair en werden door de KBVB trouwens ook officieel en zonder voorbehoud bevestigd aan Lierse. Lierse ziet de uitspraak van de geschillencommissie hoger beroep van de KBVB dan ook met vertrouwen tegemoet. Deze poging van White Star Brussels om Lierse te destabiliseren in volle nacompetitie tart elke verbeelding."