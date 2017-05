Wel, dat gaat snel! Afbraak is begonnen, zo ziet White Hart Lane er Ã©Ã©n dag na laatste thuismatch uit

Tottenham speelde tijdens het voorbije weekend zijn laatste wedstrijd ooit in White Hart Lane. Het oude stadion moet plaats maken voor een grotere en modernere voetbaltempel, die al deels rond het oude stadion stond en uiteindelijk op ongeveer dezelfde plek terecht zal komen.

Nu de laatste thuiswedstrijd van het seizoen achter de rug, zijn de afbraakwerken begonnen. Maandag begon de sloop van White Hart Lane. Volgend seizoen wijken The Spurs alvast uit naar Wembley. Bekijk de beelden van de afbraak hieronder:

Tottenham fans, look away now 😢



The White Hart Lane demolition job is under way... #thfc #TheLaneTheFinale pic.twitter.com/lEG2Dhb1na — BBC Sport (@BBCSport) 15 mei 2017

Goodbye White Hart Lane. It's been an absolute honour to play here. #COYS #TheLaneTheFinale pic.twitter.com/LuAlkkZkMH — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) 14 mei 2017