Gewezen Rode Duivel verrast: "Als ik Preud'homme een goede raad zou mogen geven: kap er helemaal mee"

"Michel Preud'homme is aan zijn laatste matchen bij Club Brugge bezig en als ik hem een goede raad zou mogen geven, dan zou ik er gewoon helemaal mee kappen”, verrast gewezen Rode Duivel Wilfried Van Moer in Het Belang van Limburg.

Volgens Van Moer heeft Preud’homme genoeg afgezien als trainer. “Michel heeft een mooie carrière achter de rug, hij mag het nu wat rustiger aan doen. Want onderschat het niet, hoor, de job van coach in eerste klasse. Elke match kost een stuk van zijn leven. Het is gewoon slopend tot en met.”

Buitenland

Al is het toch niet zeker dat Preud’homme het straks definitief voor bekeken houdt. "Misschien dat Michel toch nog toehapt als hij een mooi aanbod uit het buitenland krijgt, want we moeten eerlijk zijn, het financiële aspect speelt natuurlijk ook een rol. En dan moet hij de stress erbij nemen.”