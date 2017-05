Op dit uur mag het wat meer zijn: Lierse-pion noemde de madame van Peter Crouch zijn favoriete onenightstand, waarna het onwaarschijnlijke gebeurde...

Frans zei ooit in een interview dat Abbey Clancy, de madame van Peter Crouch, zijn favoriete onenightstand is. Niet veel later toen de achterhoedespeler op huwelijksreis trok naar Dubai, gebeurde is onwaarschijnlijk.

"Drie keer raden wie we tegen het lijf liepen toen we via het zwembad naar onze kamer stapten... Juist: Peter en Abbey", haalt Frans de anekdote aan in Fan.

Stel je voor!

"En wat deed mijn kersverse vrouw Valerie? Die stapte gewoon op hen af en vertelde wat ik in dat interview gezegd had. Stel je voor! Ze vonden het geweldig", besluit Frans.

